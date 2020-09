Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, FLORENZI CEDUTO IN PRESTITO AL PSG. VIDAL-INTER, I TEMPI SI ALLUNGANO: IL CILENO CHIEDE LA BUONUSCITA AL BARCELLONA. CONTATTI PER MARCELO, C'È ANCHE LA JUVENTUS: L'INGAGGIO FRENA LA TRATTATIVA. MILAN, IL RINNOVO DI DONNARUMMA È LONTANO: C'È MOLTA DISTANZA TRA IL CLUB E RAIOLA. OFFERTA DEL FRIBURGO PER KRUNIC. UVENTUS, GONZALO HIGUAIN È SBARCATO A MIAMI. UDINESE, DE PAUL RIFIUTA LO ZENIT: VUOLE RESTARE IN SERIE A. FIORENTINA, OGGI LE VISITE MEDICHE DI BENASSI CON L'HELLAS VERONA. ZEKHNINI IN PRESTITO AL LOSANNA. IL GENOA SI MUOVE PER BADELJ, PROPOSTO UN TRIENNALE AL CROATO DELLA LAZIO. CROTONE, BIENNALE PER RIVIERE. SASSUOLO, MARCHIZZA RINNOVA E VA IN PRESTITO ALLO SPEZIA. TORINO, OLA AINA IN PRESTITO AL FULHAM

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il laterale classe '91 arriva in prestito per una stagione dalla Roma con diritto di riscatto, proprio come anticipatovi nelle scorse ore da TMW.

Non sembra essere ancora giunto il momento per la celebrazione del matrimonio fra l'Inter e Arturo Vidal. Dopo le voci di una richiesta del Barcellona ai nerazzurri di un indennizzo, seppur simbolico, per lasciar partire il cileno, oggi dalla Spagna arriva la notizia, riportata dal Mundo Deportivo, di una richiesta dello stesso calciatore alla società catalana di una buonuscita pari all'ingaggio previsto dal suo ultimo anno di contratto più una serie di bonus ancora non riconosciuti e che sono già stati motivo di frizione degli scorsi mesi.

Inter e Juventus nei giorni scorsi hanno fatto un tentativo per Marcelo, stella brasiliana del Real Madrid. A riportare la notizia è il quotidiano iberico AS che parla di un contatto fra i due club e l'entourage del calciatore per sondarne la possibilità ad un approdo in Serie A. Una pista di mercato che, però, al momento sembra essersi arenata sul nascere a causa dell'ingaggio del giocatore. Il terzino, si legge sul media spagnolo, ha un ingaggio con i Blancos da otto milioni di euro netti a stagione.

Mino Raiola ha chiesto al Milan 10 milioni di euro l'anno per il rinnovo pluriennale di Gigio Donnarumma. L'amministratore delegato rossonero però, non ha intenzione di spingersi oltre a 7 milioni di euro dopo l'eventuale cessione del fratello Antonio in seguito all'arrivo di Tatarusanu. Il compromesso al ribasso di prolungare per una sola stagione, non piace alla società che invece vorrebbe legarlo almeno per altri 3 anni se non per 5. In questa ottica però, è normale pensare che l'agente tenderà ad alzare le richieste economiche. Anche la clausola rescissoria tornerà di attualità, con Raiola pronto a chiederne l'inserimento a cifre abbordabili e il club che non pensa a questa strada per aggiornare l'attuale accordo

Conferme sull'offerta da 8 milioni di euro circa formulata dal Friburgo al Milan per Rade Krunic. Il club rossonero, come raccolto da TMW, si è preso qualche giorno per fare le sue valutazioni e a breve darà quindi una risposta definitiva al Grifone tedesco.

Gonzalo Higuain è sbarcato a Miami. L'attaccante argentino, che nelle ultime ore ha rescisso il contratto con la Juventus, è pronto a dare il via alla sua avventura in Major League Soccer. Ad accoglierlo Jorge Mas, co-proprietario dell'Inter Miami, che su twitter ha scritto questo messaggio: "Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale".

C'è ancora la Serie A nei pensieri di Rodrigo De Paul, il talento argentino che potrebbe lasciare l'Udinese nel corso di questa sessione di mercato. Il classe '94, infatti, ha rifiutato la proposta dello Zenit San Pietroburgo, in attesa eventualmente di una mossa da parte di una big italiana (Juventus su tutte).

Marco Benassi all'Hellas Verona, ci siamo. Secondo quanto raccolto da TMW il centrocampista della Fiorentina oggi sosterrà le visite mediche con il club gialloblù.

Rafik Zekhnini è un giocatore del Losanna. E' lo stesso club svizzero ad annunciare il trasferimento in prestito del giocatore della Fiorentina che, in attesa di una sistemazione dopo il prestito al Twente, non era comunque rientrato tra i giocatori convocati da mister Iachini.

Dopo l'anno in prestito alla Fiorentina, Milan Badelj ha fatto ritorno alla Lazio. Il centrocampista croato è però nuovamente in uscita dalla società biancoceleste e una delle squadre maggiormente interessate è il Genoa. Secondo le ultimissime raccolte da TMW, il Grifone ha già presentato una prima offerta al giocatore: contratto triennale da circa 1 milioni e mezzo di euro a stagione.

Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière. Di seguito il comunicato del club: "Nato a Le Lamentin il 3 marzo 1990, Emmanuel ha doppia nazionalità, Martinica e Francia. Vanta esperienze nei massimi campionati di Spagna, Inghilterra e Francia (nella Ligue 1 ha collezionato 175 presenze e 41 reti), oltre ad essersi messo in mostra nella serie B italiana con 13 reti nella scorsa stagione. Sa attaccare bene la profondità e gli spazi, è dotato tecnicamente ed ha un gran senso del gol. Il neo attaccante pitagorico ha sottoscritto un accordo biennale con gli squali, con scadenza al 30 giugno 2022. Non vediamo l’ora di ammirare le tue capriole, benvenuto Emmanuel!".

L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Riccardo Marchizza (’98, difensore) fino al 30 Giugno 2025. Il calciatore - riporta il sito del club - è stato poi ceduto in prestito allo Spezia Calcio.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina. Tutto il Torino Football Club saluta Aina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in Premier League.

IL REAL MADRID RIMANDA IL MERCATO: MNBAPPE, CAMAVINGA E UPAMECANO PER IL 2021. LEEDS, RINNOVO PER BIELSA. STELLA ROSSA, IN ATTACCO ARRIVA DIEGO FALCINELLI. VITO MANNONE RIPARTE DAL MONACO, CONTRATTO FINO AL 2022

Sarà un mercato low profile quello del Real Madrid in questo 2020. Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche in casa dei Blancos che, stando a quanto riportato da AS, hanno deciso di posticipare all'estate 2021 i colpi di primo piano. Al centro dell'attenzione del club campione in carica della Liga ci sono tre giocatori: Kylian Mbappe del PSG, Eduardo Camavinga del Rennes e Dayot Upamecano del Lipisa. Per gli ultimi due si prospetta un'investimento di circa 40 milioni di euro ciascuno, mentre per l'attaccante si intavolerà una trattativa con il PSG visti gli ottimi rapporti fra i club.

A poche ore dal suo esordio in Premier League alla guida del Leeds United, Marcelo Bielsa rinnova il suo contratto con il club inglese. A darne notizia è lo stesso Leeds con una nota pubblicata attraverso i propri canali ufficiali. Per il tecnico argentino nuovo accordo annuale per la stagione 2020/2021. Ovvero quella che sta per iniziare.

Arriva anche l'ufficialità da parte della Stella Rossa. Diego Falcinelli è un nuovo calciatore del club di Belgrado. L'attaccante sbarca in Serbia con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bologna. "Gli ultimi sono stati giorni davvero emozionanti - ha raccontato Falcinelli al sito della Stella Rossa -. Quando ho saputo dell'interesse mi sono subito sentito orgoglioso di questa possibilità. Sono felice di essere a Belgrado e sono pronto a difendere i colori di questo club".

Vito Mannone riparte dal Monaco. Il portiere italiano, ex Sunderland e Arsenal, era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Reading. Mannone, classe 1988, ha firmato un accordo biennale con il club del Principato.