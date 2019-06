Speciale Coppa d'Africa - Gruppo A, Egitto favorito. Occhio ai congolesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Egitto favorito d'obbligo nel girone A di Coppa d'Africa. Per l'occasione è stato chiamato il messicano Javier Aguirre, che ha preso il posto di Héctor Cuper. Il messicano ha vinto una Gold Cup alla guida della sua Nazionale nel 2009 e ha la pressione di dover vincere con la selezione di casa. I "faraoni" hanno la stella più lucente, Mohamed Salah, che si gioca il Pallone d'Oro e l'immortalità. La stella del Liverpool, dopo il Mondiale giocato in precarie condizioni, ha l'occasione per riscattarsi. La Repubblica Democratica del Congo è l'avversaria più accreditata, potendo vantare elementi di esperienza europea come la punta Bakambu, oggi in Cina, e i difensori Tisserand e Masuaku. Lo Zimbabwe punta a migliorare la partecipazione di due anni fa, quando uscì con un pari e due sconfitte. Anello debole del girone, solo due elementi militano in un campionato di primo livello europeo mentre la grande maggioranza gioca in Sudafrica. Poche chances anche per l'Uganda, ma occhi a Farouk Miya: 22 anni, trequartista, ha il gol facile. Gioca in Slovenia, è da tenere d'occhio.

Calendario

Prima giornata

21 giugno, EGITTO-ZIMBABWE (Il Cairo, ore 22)

22 giugno, RD CONGO-UGANDA (Il Cairo, ore 16.30)

Seconda giornata

26 giugno, UGANDA-ZIMBABWE (Il Cairo, ore 19)

26 giugno, EGITTO-RD CONGO (Il Cairo, ore 22)

Terza giornata

30 giugno, UGANDA-EGITTO (Il Cairo, ore 21)

30 giugno, ZIMBABWE-RD CONGO (Il Cairo, ore 21)

EGITTO

Portieri: Ahmed El Shenawy (Pyramids), Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahmoud Abdel Rehem 'Genesh' (Zamalek)

Difensori: Ahmed Elmohamady (Aston Villa, Inghilterra), Ahmed Hegazy (West Bromwich Albion, Inghilterra), Omar Gaber (Pyramids), Al Gazal (Feirense, Portogallo), Ayman Ahsraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Baher Elmohamady (Ismaily), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids), Mahmoud Alaa (Zamalek)

Centrocampisti: Walid Soliman (Al Ahly), Abdallah El-Said (Pyramids), Mohamed Elneny (Arsenal, Inghilterra), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (Kasimpasa, Turchia), Amr Warda (Atromitos, Grecia), Nabil Emad (Pyramids)

Attaccanti: Ahmed Ali (Arab Contractors), Mohamed Salah (Liverpool, Inghilterra), Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed 'Kouka' Hassan (Olympiakos, Grecia).

RD CONGO

Portieri: Ley Matampi (Al-Ansar, Arabia Saudita), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest, Romania), Anthony Mossi (Chiasso, Svizzera)

Difensori: Issama Mpeko (TP Mazembe), Shabani Djuma (AS Vita Club Kinshasa), Arthur Masuaku (West Ham United, Inghilterra), Ngonda Muzinga (AS Vita Club Kinshasa), Marcel Tisserand (Wolfsburg, Germania), Wilfried Moke (Ankaragucu, Turchia), Christian Luyindama (Galatasaray, Turchia), Beaubo Ungenda (1° Agosto, Angola)

Centrocampisti: Youssuf Mulumbu (Celtic Glasgow, Scozia), Chancel Mbemba (Porto, Portogallo), Paul-José Mpoku (Standard Liegi, Belgio), Jacques Maghoma (Birmingham City, Inghilterra), Tresor Mputu (TP Mazembe), Merveille Bope Bokadi (Standard Liegi, Belgio)

Attaccanti: Cedric Bakambu (Beijing Gouan, Cina), Britt Assombalonga (Middlesbrough, Inghilterra), Jonathan Bolingi (Royal Anversa, Belgio), Chadrack Akolo (Stoccarda, Germania), Yannick Bolasie (Anderlecht, Belgio), Elia Meshack (Tp Mazembe).

UGANDA

Portieri: Denis Onyango (Mamelodi Sundowns, Sudafrica), Robert Odongkara (Adama City, Etiopia), Jamal Salim (Al Hilal, Sudan)

Difensori: Murushid Jjuuko (Simba, Tanzania), Ronald Mukiibi (Ostersunds, Svezia), Bevis Mugabi (Yeovil Town, Inghilterra), Isaac Muleme (FK Viktoria Zizkov, Repubblica Ceca), Nico Wakiro Wadada (Azam FC, Tanzania), Hassan Wasswa Mawanda (libero), Joseph Ochaya (TP Mazembe, Repubblica del Congo), Timothy Denis Amanyi (KCCA), Godfrey Walsumbi (libero)

Centrocampisti: William Luwagga Kizito (Shakhter Karagandy, Kazakhstan), Khalid Aucho (Churchill Brothers, India), Faruk Miya (HNK Gorica, Croazia), Michael Azira (Montreal Impact, Canada), Tadeo Lwanga (Vipers), Allan Kateregga (Maritzburg, Sudafrica)

Attaccanti: Emmanuel Arnold Okwi (Simba, Tanzania), Abdul Lumala (Syrianska FC, Svezia), Patrick Henry Kaddu (KCCA), Derrick Nsibambi (Smouha, Egitto), Allan Kyambadde (KCCA).

ZIMBABWE

Portieri: George Chigova (Polokwane City, Sudafrica), Edmore Sibanda (Witbank Spurs, Sudafrica), Elvis Chipezeze (Baroka FC, Sudafrica).

Difensori: Tendayi Darikwa (Nottingham Forest, Inghilterra), Jimmy Dzingai (Yadah FC), Divine Lunga (Lamontville Golden Arrows, Sudafrica), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs, Sudafrica), Alec Mudimu (Cefn Druids, Galles), Ronald Pfumbidzai (Bloemfontein Celtic, Sudafrica).

Centrocampisti: Marshall Munetsi (Orlando Pirates, Sudafrica), Marvelous Nakamba (Club Bruges, Belgio), Danny Phiri (Lamontvill Golden Arrows, Sudafrica), Ovidy Karuru (Amazulu FC, Sudafrica), Kuda Mahachi (Orlando Pirates, Sudafrica), Talent Chawapihwa (Amazulu FC, Sudafrica), Khama Billiat (Kaizer Chiefs, Sudafrica), Knowledge Musona (KSC Lokeren, Belgio), Tafadzwa Kutinyu (Horoya AC, Guinea), Thabani Kamusoko (Young Africains, Tanzania).

Attaccanti: Nyasha Mushekwi (Dalian