Speciale Coppa d'Africa - Gruppo B, il grande ritorno della Nigeria

La Nigeria è il grande ritorno nella manifestazione. Le aquile verdi hanno saltato le ultime due edizioni a sorpresa, nonostante siano riuscite a qualificarsi agli ultimi tre Mondiali, peraltro non sfigurando. Alla guida della squadra, dal 2016, il tedesco Gernot Rohr. Obi Mikel è il leader in campo, Musa il finalizzatore già ammirato l'estate scorsa in Russia, Chukwueze e Osimhen le possibili sorprese. Iheanacho invece è l'escluso eccellente. Guinea candidata come seconda forza del girone, facendo leva su un centrocampo che può vantare Naby Keita e Amadou Diawara. Entrambi sono attesi al riscatto con la maglia della Nazionale dopo una stagione al di sotto delle aspettative a livello di club. Prima volta in Coppa d'Africa per il Burundi che nelle qualificazioni ha avuto la meglio niente meno che del Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang. Manca la stella assoluta, col miglior marcatore (Razak) che gioca in Algeria. Prima partecipazione anche per il Madagascar. Facendo un in bocca al lupo ai telecronisti che dovranno leggere cognomi lunghissimi e impronunciabili non può che saltare all'occhio il centrocampista Romario Baggio Rakotoarisoa, nato nel 1994, anno dei Mondiali negli Stati Uniti dove brillarono proprio o Baixinho e il Divin Codino.

Calendario

Prima giornata

22 giugno, NIGERIA-BURUNDI (Alessandria, ore 19)

22 giugno, GUINEA-MADAGASCAR (Alessandria, ore 22)

Seconda giornata

26 giugno, NIGERIA-GUINEA (Alessandria, ore 16.30)

27 giugno, MADAGASCAR-BURUNDI (Alessandria, ore 16.30)

Terza giornata

30 giugno, MADAGASCAR-NIGERIA (Alessandria, ore 18)

30 giugno, BURUNDI-GUINEA (Il Cairo, ore 18)

NIGERIA

Portieri: Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta, Cipro), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Sudafrica)

Difensori: Olaoluwa Aina (Torino, Italia); Abdullahi Shehu (Bursaspor, Turchia); Chidozie Awaziem (Rizespor, Turchia); William Ekong (Udinese, Italia); Leon Balogun (Brighton, Inghilterra); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spagna); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germania)

Centrocampisti: John Mikel Obi (Middlesbrough, Inghilterra); Wilfred Ndidi (Leicester City, Inghilterra); Oghenekaro Etebo (Stoke City, Inghilterra); John Ogu (Hapoel Be'er Sheva, Israele)

Attaccanti: Ahmed Musa (Al Nassr, Arabia Saudita); Victor Osimhen (Royal Charleroi, Belgio); Moses Simon (Levante, Spagna); Henry Onyekuru (Galatasaray SK, Turchia); Odion Ighalo (Shanghai Shenhua, Cina); Alexander Iwobi (Arsenal, Inghilterra); Samuel Kalu (Girondins Bordeaux, Francia); Paul Onuachu (FC Midtjylland, Danimarca); Samuel Chukwueze (Villarreal, Spagna).

GUINEA

Portieri: Naby Yattara (Excelsior, Riunione), Aly Keita (Ostersunds, Svezia), Ibrahim Koné (Pau, Francia),

Difensori: Issiaga Sylla (Tolosa, Francia), Fodé Camara (Gazelec Ajaccio, Francia), Ernest Seka (Nancy, Francia), Ousmane Sidibé (Béziers, Francia), Simon Falette (Eintracht Francoforte, Germania), Julian Jeanvier (Brentford, Inghilterra), Mikael Dyrestam (Xanthi, Grecia)

Centrocampisti: Naby Keita (Liverpool, Inghilterra), Boubacar Fofana (Gaz Metan, Romania), Mady Camara (Olympiacos, Grecia), Amadou Diawara (Napoli, Italia), Ibrahima Cissé (Fulham, Inghilterra)

Attaccanti: Ibrahima Traoré (Gladbach, Germania), Mohamed Yattara (Auxerre, Francia), François Kamano (Bordeaux, Francia), Idrissa Sylla (QPR, Inghilterra), José Kanté (Legia, Polonia), Sory Kaba (Elche, Spagna), Bengali-Fodé Koita (Kasimpasa, Turchia), Lass Bangoura (Vancouver Whitecaps, Canada)

BURUNDI

Portieri: Jonathan Nahimana (KMC, Tanzania), Justin Ndikumana (Sofapaka, Kenya), Mac Arthur Arakaza (Lusaka Dybamos, Zambia)

Difensori: Moussa Omar (Sofapaka, Kenya), Christophe Nduwarugira (Amora FC, Portogallo), Abdoul Karim Nizigiyimana (Vipers SC, Uganda), Frederic Nsabiyumva (Chippa United, Sudafrica), David Nshimirimana (Mukura, Rwanda), Omar Ngando (AS Kigali, Rwanda)

Centrocampisti: Pierre Kwizera dit Pierrot (Al-Orouba, Oman), Gael Bigirimana (Hibernian, Scozia), Gael Duhayindavyi (Mukura, Rwanda), Shassiri Nahimana (Al-Mujazzal, Arabia Saudita), Enock Sabumukama (Zesco United, Zambia)

Attaccanti: Shabani Hussein (Ethiopian Coffee, Etiopia), Mohamed Amissi (NAC Breda, Olanda), Selemani Ndikumana (Al-Adalh, Arabia Saudita), Cedric Amissi (Al-Taawoun, Arabia Saudita), Mustafa Francis (Gor Mahia, Kenya), Saido Berahino (Stoke City, Inghilterra), Fiston Abdoul Razak (JS Kabylie, Algeria), Laudit Mavugo (NAPSA Stars, Zambia), Elvis Kamsoba (Melbourne Victory, Australia).

MADAGASCAR

Portieri: Ibrahima Dabo (JS Saint-Pierroise, Francia), Jean Dieu-Donné Randrianasolo (CNaPS Sport), Melvin Adrien (Martigues, Francia)

Difensori: Gervais Randrianarisoa (JS Saint-Pierroise, Francia), Pascal Razakanantenaina (JS Saint-Pierroise, Francia), Jérémy Morel (Lione, Francia), Toavina Rambeloson (Arras, Francia), Romain Métanire (Minnesota United, Stati Uniti), Thomas Fontaine (Reims, Francia), Jérome Mombris (Grenoble, Francia)

Centrocampisti: Romario Baggio (Fosa Juniors), Marco Ilaimaharitra (Charleroi, Belgio), Dimitry Caloin (Les Herbiers, Francia), Arohasina Andrianarimanana (Kaizer Chiefs, Sudafrica), Anicet Abel (Ludogorets, Bulgaria), Ibrahim Amada (MC Alger, Algeria), Rayan Ravelson (Troyes, Francia)

Attaccanti: Carolus Andriamatsinoro (Al-Adalah, Arabia Saudita), Faneva Imà Andriatsima (Clermont, Francia), Njiva Rakotoharimalala (Samut Sakhon, Thailandia), Paulin Voavy (Misr Lel Makkasa, Egitto), Lalaina Nomenjanahary (Paris FC, Francia), William Gros (Vitré, Francia)