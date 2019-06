Speciale Coppa d'Africa - Le stelle e le sorprese. Fari puntati su Salah

LE STELLE Mohamed Salah è senza se e senza ma il volto di questa Coppa d'Africa. L'infortunio subito nella finale di Champions dello scorso anno lo ha pesantemente limitato ai Mondiali, attesi dal popolo egiziano per 28 anni. Se possibile stavolta le pressioni saranno maggiori, con una Coppa d'Africa organizzata in casa e con la possibilità di vincere il Pallone d'Oro, secondo africano a riuscire nell'impresa dopo George Weah. Altro giocatore del Liverpool che ha velleità di protagonismo nel torneo è Sadio Mané: il Senegal è l'unica big d'Africa a non aver mai vinto il torneo continentale. E sull'attaccante del Liverpool, oltre che sulla roccia Kalidou Koulibaly, che vengono poste le speranze di un intero Paese per la vittoria finale. Terzo tentativo per l'attaccante del Liverpool, reduce dalla sua miglior stagione in carriera: 22 reti in Premier League, 4 nella Champions League vinta. Attenzione al Marocco con Hakim Ziyech: il giocatore dell'Ajax è stato uno dei simboli dell'esaltante cavalcata dei lancieri, tornati a vincere in Eredivisie e protagonisti in Champions. Ha voglia di rivalsa l'Algeria dopo il mancato approdo al Mondiale. E ne ha anche Riyad Mahrez che sperava di avere più spazio al Manchester City in questa stagione. Le volpi del deserto non vincono dal 1990 e da allora raramente sono andate lontano.

LE SORPRESE Ismaïla Sarr è stato scelto come sostituto di Ousmane Dembélé al Rennes. L'ala senegalese è cresciuta esponenzialmente in questa seconda stagione in Bretagna, realizzando 13 reti e servendo 11 assist in tutte le competizioni. Con Mané sull'out opposto promette scintille con la maglia del Senegal e il suo valore di mercato è pronto a impennarsi. La Nigeria, storicamente protagonista in questa competizione, è pronta a dire la sua anche in questa edizione: due sono i nomi che possono sfruttare più di altri questa vetrina per il mercato, ossia Samuel Chukwueze e Victor Osimhen. Entrambi appena 20enni, hanno già esperienza a livello europeo. Il primo, esterno offensivo del Villarreal, è paragonato a Robben per velocità e dribbling ed era stato chiamato anche a rappresentare le aquile verdi ai Mondiali Under 20, trovando l'opposizione del suo club che per preservarlo gli ha dato l'ok solo per giocare con la Nazionale maggiore. Alla sua stagione d'esordio in Liga già 26 presenze e 5 reti. Osimhen è di proprietà del Wolfsburg ma nell'ultima stagione è stato mandato a farsi le ossa in Belgio, allo Charleroi dove ha realizzato 12 reti. Su di lui l'interesse di Milan e Atalanta, con gli orobici che avevano fatto passi in avanti nelle ultime settimane. Chiudiamo con Ismael Bennacer: lo abbiamo conosciuto all'Empoli, l'Arsenal ha persino pensato di riprenderselo. Per lui questa Coppa d'Africa sarà l'occasione per guadagnare estimatori.