Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime di mercato riguardo il Napoli, raccolte dalla redazione Sportitalia: in giornata gli azzurri hanno strappato l'ok di Empoli e giocatore per il trasferimento a giugno di Ismael Bennacer in azzurro. Ex Arsenal e rivelazione della Serie A con la maglia della formazione di Iachini, per lui il Napoli ha superato la concorrenza della Roma, anche grazie ad un blitz avvenuto oggi che l'ha posizionato in grande vantaggio su tutta la concorrenza. Operazione che si concluderà ora, a meno di sorprese, ma che si concretizzerà a giugno, col trasferimento del giocatore a Castelvolturno: mancano ormai solo i dettagli.