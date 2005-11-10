Ibrahimovic non è mai stato un dirigente del Milan: nessuna novità, resta un uomo di Cardinale

Gli interrogativi tra i tifosi del Milan non sono solo su Ruben Amorim, la squadra e Gerry Cardinale, ma anche sull'operato di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sono novità sullo svedese, che resta un dirigente di RedBird e un uomo del proprietario del fondo. L'ex attaccante non è mai stato un dirigente rossonero e di conseguenza è coinvolto solo indirettamente nel Diavolo.

Una sola presenza negli ultimi mesi

A Milanello c'è stato poco, anzi pochissimo Ibrahimovic e questo ha un po' destato scalpore, soprattutto perché in estate il mercato e le scelte sembravano essere orientate anche da lui. I pareri e i consigli del classe '81 sono preziosi e tenuti in grande considerazione da Cardinale, ma il suo legame con il Milan non è così evidente e tangibile come in passato.