Zlatan Ibrahimovic continua a sorprendere e, dopo il calcio giocato e il ruolo dirigenziale al Milan, è pronto a entrare nel mondo della recitazione. L’ex bomber svedese farà infatti parte del cast della terza stagione di MobLand, serie targata Paramount incentrata sulla famiglia mafiosa degli Harrigan.

Un ruolo da villain

Secondo quanto riportato da The Sun, Ibra interpreterà un nuovo personaggio destinato a inserirsi nella trama nei panni di un antagonista. Una scelta che sembra adattarsi perfettamente alla sua presenza scenica, grazie anche alla sua imponente struttura fisica. La serie ha già conquistato il pubblico con protagonisti di primo piano come Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.

Il cattivo perfetto

L’arrivo dell’ex centravanti ha già creato grande curiosità attorno alla produzione. Una fonte vicina al progetto ha commentato: "L’arrivo di Zlatan nel cast sta suscitando grande entusiasmo. Lo show è già ricco di star, ma questa scelta a sorpresa contribuirà sicuramente ad aumentare la sua popolarità e a far parlare ancora di più della serie". Poi l’elogio alla sua presenza: "Zlatan ha esattamente il fisico ideale per interpretare un cattivo e, con i suoi 196 centimetri, ha sicuramente un aspetto impressionante".