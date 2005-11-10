Tare: "Non ho mai capito se Ibra voglia fare davvero il dirigente. Molti lo soffrono, io no"

Intervenuto a Sky Sport, l'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare ha commentato anche il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Senior advisor di RedBird Capital Partners e consulente del Milan dal 2023. Di seguito le sue dichiarazioni.

Tare fa chiarezza sul rapporto con Ibra

"Penso di avere un carattere molto simile a Ibra, è una persona molto diretta, molti lo soffrono ma io no. Nell’anno in cui abbiamo lavorato insieme non ho mai avuto la sensazione che mi mancasse di rispetto e così io nei suoi confronti. Ho cercato anche di coinvolgerlo, a fine partita gli dicevo di entrare nello spogliatoio quando era titubante o sulle sue. È molto legato al Milan, lo sente suo in tutti i sensi. Ha intrapreso un percorso nuovo, un conto è essere giocatore e un altro il grande dirigente di un club. Se lo vuole fare per davvero, penso abbia le capacità e facendo esperienza può imparare", ha esordito il dirigente albanese.

Tare ha poi proseguito sempre su Ibra: "Ho imparato che la carriera da giocatore è una cosa, da dirigente un’altra. Devi imparare e partire da zero, anche subendo tante cose, ingoiare e aspettare. Ma non ho mai capito se lui vuole fare veramente questo o altro. È una decisione sua".