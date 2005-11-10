L'esperienza al Milan di Andrea Conti, acquistato nell'estate della gestione Fassone, è stata condizionata da numerosi infortuni che lo hanno portato al ritiro dal calcio giocato a 31 anni. In un'intervista concessa a FanPage, l'ex terzino ha parlato a tutto tondo, soffermandosi anche a raccontare il ruolo avuto da Zlatan Ibrahimovic nel ritorno alla vittoria dei rossoneri.

Le parole di Conti su Ibrahimovic

Parlando del carattere del fuoriclasse svedese, Conti ha dichiarato: "Penso che per i ragazzi di oggi sia difficile da sostenere, ma il suo modo di fare è quello che l’ha portato ai livelli a cui è arrivato e rispecchia pienamente il personaggio che è. Non sono assolutamente contrario al suo modo di fare. Anzi. È uno che ti sprona e ti porta a dare sempre il meglio di te. Se sei caratterialmente forte, sono cose che riesci a sostenere e che magari ti spingono a dare qualcosa in più".

Poi ha aggiunto: "Se invece sei più debole caratterialmente, puoi fare più fatica a sopportarle. Però Zlatan era un leader carismatico, un leader tecnico, uno che si faceva sentire. La carriera che ha fatto dimostra che quel modo di essere gli apparteneva".

Sul ruolo di Ibra nella vittoria dello scudetto, ha spiegato: "Ha dato una mano importante. In quei due anni è stato parte della svolta del Milan. Se non ci fosse stato lui non dico che non sarebbe arrivato lo Scudetto, però sicuramente ha avuto un ruolo importante. E poi bisogna riconoscergli una cosa: fuori dal campo è un’altra persona. È piacevole, simpatico, uno con cui si scherza. In campo, invece, è pretenzioso. Ma se vuoi essere un campione non puoi avere sempre i modi delle carezze e dei bacini".