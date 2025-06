Ufficiale Parma, Aurelio rinnova fino al 2027. Sarà ancora il responsabile delle Women

Il Parma ha annunciato la permanenza di Domenico Aurelio come responsabile della squadra femminile che nell'ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A. Il dirigente ha firmato infatti un contratto biennale con il club ducale. Questo il comunicato e le parole del club:

Parma Calcio annuncia che l’Head of Women’s Football, Domenico Aurelio, ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027.

Arrivato a Parma nell'estate del 2022, dopo l'acquisizione dell'Empoli Ladies, Aurelio ha fin da subito assunto la direzione sportiva della Prima Squadra Femminile. Sotto la sua guida, il Club ha intrapreso un percorso di crescita ambizioso, culminato con la storica promozione in Serie A al termine della stagione 2024/25.

Nel corso degli anni, la sua leadership si è distinta non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'attenzione allo sviluppo personale e professionale delle atlete. Progetti come la mini serie “Off the Pitch” testimoniano la volontà e l’impegno nel valorizzare le calciatrici anche fuori dal campo, offrendo loro opportunità di crescita totale, sia sportiva che personale.

Le dichiarazioni di Domenico Aurelio: “Sono profondamente grato al presidente Kyle J. Krause e al CEO Federico Cherubini per la fiducia. Insieme condividiamo una visione chiara e lavoriamo ogni giorno per garantire il continuo sviluppo del Settore Femminile del Parma Calcio. La promozione in Serie A ottenuta questa stagione è stata un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza: l’obiettivo è continuare a costruire qualcosa di solido e duraturo, dentro e fuori dal campo”.

Con il rinnovo di Aurelio, Parma Calcio conferma la volontà di consolidare il proprio progetto, puntando a diventare un punto di riferimento nel panorama del calcio femminile italiano.