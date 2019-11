© foto di Alberto Mariani

Mario Mazzoleni non è solo un ex arbitro. E' il fratello di Paolo Mazzoleni, per 15 anni arbitro per le gare di Serie A e internazionale dal 2011 al 2018. Da questa stagione Paolo è al VAR mentre Mario Mazzoleni - a capo di una fondazione per promuovere l'arte italiana in contesi internazionali - ha cambiato completamente ramo. Oggi però ha rilasciato una intervista al 'Corriere di Bergamo' per tornare su quanto accaduto mercoledì sera al San Paolo in occasione di Napoli-Atalanta: "L'episodio contestato tra Llorente e Kjaer è chiarissimo a termini regolamentari: a fare fallo è l'attaccante del Napoli", ha detto Mario Mazzoleni che poi ha etichettato le proteste del Napoli nel post-gara come 'sceneggiate': "Conosciamo la piazza di Napoli che piange sempre. Sono ingiustificabili".