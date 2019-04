© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il goleador inatteso di Zinedine Zidane". Con questa definizione il quotidiano spagnolo Marca, da sempre vicino al Real Madrid, parla della situazione di Isco. Il classe '92 spagnolo, sogno di mercato di Juventus e Napoli, sembrava destinato all'addio al Real Madrid solo poche settimane fa. Ma il ritorno di Zizou sulla panchina del Bernabeu ha clamorosamente rimescolato le carte in tavola. E Isco, in gol contro Huesca e Celta Vigo, è oggi il miglior marcatore da quando il francese ha sostituito Solari. E proprio alla luce di questa rinascita immaginare un suo addio in estate, a differenza di poche settimane fa, appare davvero complicato.