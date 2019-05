Ampio spazio per la Fiorentina all'interno del QS che dà risalto al momento negativo della squadra di Montella, incredibilmente immischiata nella lotta salvezza a due giornate dalla fine del campionato e dopo un girone di ritorno da brividi: "Tra rinnovi e priorità: il tempo è un nemico. Ma serve la salvezza", scrive infatti il quotidiano che parla della salvezza necessaria che la squadra viola deve conquistare prima di pensare al futuro. La Fiorentina infatti ha una certa urgenza nel risolvere il futuro di Muriel, preso in prestito dal Siviglia ma anche di quello di Mirallas che potrebbe essere riscattato.



IL FUTURO DI CHIESA - La situazione più spinosa invece riguarda il futuro di Federico Chiesa, pezzo pregiato del mercato che ha attirato e continua ad attirare l'attenzione di molte squadre importanti. Come spiega il QS infatti il giocatore non ha il contratto in scadenza ma attorno a lui si gioca una partita più ampia e non solo tecnica. Il giocatore resterà solo con un ritocco dell'ingaggio ma le pretendenti, Inter e Juventus su tutte, sono pronte a preparare l'assalto decisivo che potrebbe far vacillare la Fiorentina.