Il Milan rivuole Gabbia, al Villarreal 6 mesi che pesano il doppio. E conosce già l'Europa League

È ormai notizia nota che, alla luce dei tanti infortuni di cui è stata vittima la difesa, il Milan stia lavorando al ritorno anticipato del proprio difensore Matteo Gabbia (24 anni), partito l’estate scorsa alla volta della Spagna, destinazione Villarreal. Una scelta che stona con quanto deciso all’alba del nuovo corso, ma che ben racconta le mille difficoltà entro cui si stanno divincolando i rossoneri. Ma che giocatore è, dopo sei mesi di Liga, quello che - almeno nelle migliori intenzioni del club - si appresta a tornare a Milanello?

Anzitutto va specificato come il classe 1999 di Busto Arsizio nei pochi mesi a Vila Real ne ha già viste e vissute di ogni. Se esistesse un peso specifico per le esperienze, varrebbero il doppio di quelli normali o comunque vissuti dallo stesso Gabbia in precedenza. Tredici apparizioni con la maglia del Submarino Amarillo per lui, undici da titolare. Dalla sua, per esempio, (ri)porta la conoscenza dell’Europa League, torneo che disputerà il Milan a partire dal nuovo anno e nel quale ha giocato ogni singola gara del girone.

Quello di ritorno in rossonero sarebbe un Gabbia più esperto e decisamente maturato, anche nel poco tempo trascorso nella fin qui prima esperienza fuori dall’Italia, sull’ideale scia di un altro ex difensore rossonero come Bonera, che al Villarreal ha scritto pagine felici. Un Gabbia, per dirne un’altra che racconti la difficoltà, già allenato da tre tecnici diversi nella sua avventura iberica. È pronto al quarto, ma in Italia.