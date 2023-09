Il Milan verso il derby: domani torna Pulisic. Ottimismo per Giroud, Kalulu out

Il derby si avvicina per il Milan di Stefano Pioli, che anche oggi a Milanello proseguirà nella preparazione della stracittadina di sabato. Oggi torneranno in rossonero dalle nazionali Thiaw, Theo, Maignan e Leao, mentre per Pulisic e Musah bisognerà attendere solamente domani. Pioli avrà dunque un quadro più chiaro sulle condizioni della squadra solo dall'allenamento di domani, ma è già quasi certo di dover fare a meno di Pierre Kalulu, che anche oggi proverà a scendere in campo ma che è con un piede e mezzo fuori dal derby. Come scrive la Gazzetta dello Sport, spazio per l'esperto Simon Kjaer, pronto a guidare la difesa al fianco di Thiaw.

Chi invece è sulla via del rientro è Olivier Giroud, che dopo la paura della scorsa settimana, con l'infortunio in nazionale, dovrebbe essere della partita. Il francese non preoccupa, sta meglio ma anche per lui il vero test sarà l'allenamento di domani, a tre giorni dal match.