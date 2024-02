Il Milan vuole blindare Theo Hernandez: il club prepara il summit per il rinnovo

Esattamente due anni fa, a inizio febbraio, Theo Hernandez ha rinnovato il contratto col Milan. 4,5 milioni di euro a stagione più bonus fino all'estate del 2026. Solo che nella foto di rito, nella sede di Via Aldo Rossi, a tenere la maglia rossonera con la scritta 'Theo' con il numero 2026 a celebrare la nuova scadenza c'erano, da sinistra a destra: Frederic Massara, Paolo Maldini, lo stesso giocatore e infine Ivan Gazidis. Sembra una vita fa, invece erano solo ventiquattro mesi indietro nel calendario.

Summit per il rinnovo

La società ha deciso che tra le priorità ci sarà quella di provare a blindare Theo Hernandez. La dirigenza rossonera incontrerà presumibilmente verso fine stagione l'entourage del calciatore, ovvero lo spagnolo Manuel Garcia Quilon. L'idea del Milan è quella di allungare e aumentare l'ingaggio del terzino francese e nei primi discorsi c'è la chiara voglia di provare ad arrivare a un'intesa. Anche perché le richieste, a partire dal Paris Saint-Germain, in tutta Europa già non mancano.

Un'ultima da sogno

Il terzino francese, autore del gol vittoria, è risultato il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport contro il Napoli tre giorni fa, che lo premia con un 7,5 in pagella. "'Il vento conosce il mio nome', per dirla con un libro di moda. Se parte, arriva. Gran gol e due giocate con il turno da terzo centrale". Stesso voto su Tuttosport: "Un attacco alla profondità gli vale il quarto gol in campionato, attento in copertura anche quando entra un cliente complicato come Politano. Ed è essenziale nel momento in cui, nel finale, scivola al centro". 7 il voto che troviamo nelle pagelle del Corriere dello Sport: "Vede un’autostrada e passa il casello a tutta velocità, senza trovare ostacoli. Freddo nell’infilzare Gollini in uscita. Va all’assalto appena trova spazio, pagando qualcosa in precisione sulle rifiniture. E Politano, alla fine, è comunque un osso duro". Stesso voto dal Corriere della Sera: "Il gol è una cavalcata wagneriana: elegante, potente, inarrestabile, vincente". Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "È tornato nel suo ruolo e si vede. Dialoga con Leao con l'entusiasmo di un ragazzino al parco. Nella sua partita non c'è solo l'inserimento in area che vale l'1-0, ma anche tanta, tanta lucidità nelle transizioni".

