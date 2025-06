Milan, prima offerta Atletico per Theo Hernandez: 15 milioni, troppo pochi

Novità significative sul fronte uscite in casa Milan, con il futuro di Theo Hernandez che continua a tenere banco vista la scelta rossonera di non rinnovare il contratto con il francese e di conseguenza metterlo sul mercato. L'Atletico Madrid ha presentato un'offerta di 15 milioni di euro per il terzino francese, ma la proposta è stata giudicata troppo bassa dalla dirigenza rossonera, che valuta il giocatore ben di più.

Nel frattempo, su Theo Hernandez c'è anche il forte interesse dell'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi, che tuttavia non scalda il francese. Il club saudita ha individuato nel difensore del Milan il profilo ideale da inserire in rosa e lo considera una prima scelta assoluta. Tuttavia, al momento, non arrivano segnali di apertura da parte dello stesso Theo Hernandez, che sembra resistere alle lusinghe provenienti dall'Arabia Saudita.

Il Milan, dunque, si trova in una posizione di forza, consapevole del valore del suo esterno e della forte richiesta per le sue prestazioni. La situazione rimane fluida, con l'Atletico che potrebbe rilanciare e l'Al-Hilal che non molla la presa, pur dovendo superare la resistenza del giocatore. Il mercato per Theo Hernandez è tutt'altro che chiuso, con il Milan pronto a valutare solo offerte ritenute congrue, riferisce Sky Sport.