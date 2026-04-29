Il Napoli funziona meglio con Alisson e senza i Fab Four: col Como si va verso la conferma

e prove generali sono appena iniziate, ma qualche indizio comincia già a emergere. Il Napoli è tornato in campo dopo l’ultimo impegno e Antonio Conte ha ripreso a lavorare con il gruppo in vista della trasferta di sabato contro il Como. Nella doppia seduta di ieri il tecnico avrebbe iniziato a valutare le prime soluzioni, senza però sciogliere ancora le riserve. L’idea che prende quota è quella di dare continuità alla squadra che ha convinto nel 4-0 contro la Cremonese.

In attacco si va verso la conferma di Hojlund, supportato da De Bruyne e Alisson, mentre in mezzo al campo potrebbe essere riproposta la coppia McTominay-Lobotka. Un assetto che ha garantito equilibrio e qualità, elementi che Conte non sembra intenzionato a toccare senza motivi validi.

Restano comunque riflessioni in corso, anche perché mancano ancora alcuni giorni alla partita. Il tecnico vuole valutare le condizioni di tutti e raccogliere segnali dagli allenamenti prima di decidere. Nessuna fretta, dunque: all’orizzonte ci sono le ultime quattro gare, considerate vere e proprie finali.