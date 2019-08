Il Napoli vira su Zaha? Intanto Ancelotti ha dato l'ok per l'ingaggio

In attesa che si abbiano schiarite sulle questioni James Rodriguez, Icardi e Lozano, Cristiano Giuntoli s’è portato avanti col lavoro chiedendo informazioni su Wilfred Zaha, 26 anni, esterno del Crystal Palace. Il ds del Napoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, attraverso un suo collaboratore è entrato in contatto col club londinese per capirne le intenzioni. Dal sondaggio è venuta fuori una certezza: il giocatore non si vende per meno di 60 milioni di sterline.

Investimento super - Dunque, per avere Zaha ci vuole un investimento pesante, intorno ai 65 milioni di euro. E il Napoli sembra disposto a ragionarci su e a proporre anche un pagamento dilazionato negli anni. Le sue qualità non sono sfuggite a Carlo Ancelotti che ha dato l’ok per l’eventuale ingaggio.

E James? - L’arrivo di Zaha dovrebbe essere subordinato al mancato ingaggio di James Rodriguez per il quale Aurelio De Laurentiis è in attesa di un segnale positivo dal Real Madrid per chiudere quella che rischia di trasformarsi nell’ennesima telenovela estiva.