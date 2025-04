Il pari sta stretto alla Juve, ma Tudor è soddisfatto della prestazione

La Juventus ha giocato una buona partita contro la Roma e la mano di Tudor si vede sempre di più. I bianconeri, sopratutto nel primo tempo, hanno dominato il campo stando praticamente sempre nella metà campo giallorossa. La Juventus ha colpito anche una traversa con Nico Gonzalez. La Roma, però, le poche volte che si è fatta avanti è stata comunque pericolosa, ma i bianconeri hanno risposto colpo su colpo. Verso il finale di primo tempo Manuel Locatelli ha portato in vantaggio la Juventus con un bel gol da fuori area. I bianconeri hanno pressato tanto, sono stati più verticali e la squadra sembra sentirsi maggiormente a suo agio con la tipologia di gioco portata da Igor Tudor. Ad inizio ripresa, però, Ranieri ha inserito Shomurodov e la difesa della Juventus si è fatta un po’ cogliere impreparata dagli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri, però, hanno continuato ad attaccare senza riuscire ad impensierire più di tanto Svilar. In ogni caso, la Juventus torna a casa con un punto prezioso ottenuto su un campo difficile e con una squadra tra le più in forma del campionato.

Tudor soddisfatto della prestazione della Juventus.

Igor Tudor, al termine della gara contro la Roma, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo scesi in campo con personalità e voglia di giocare, e non era scontato. In questo periodo, venire qui non è semplice. Sono molto contento di come abbiamo interpretato la partita. Poi è chiaro, nel secondo tempo hanno cambiato un po’ il sistema, ed è normale: vieni a giocare in casa della Roma, che veniva da sette vittorie consecutive, qualcosa ti toglie. Abbiamo concesso quel calcio d’angolo, abbiamo subito il colpo, ma alla fine abbiamo chiuso bene. Il tecnico croato, però, sa che c’è ancora tanto da migliorare: “Tutto sommato, è un pareggio che accettiamo: ci dà consapevolezza e positività, e ci spinge a lavorare ancora di più per crescere nelle prossime partite”. Tudor ha anche spiegato perchè ha schierato McKennie a destra: “Ho deciso di inserire McKennie per non sbilanciare troppo la squadra e per evitare qualche contropiede, che poteva starci in quella fase della partita. McKennie è un terzino destro, mentre Timothy si sarebbe trovato a giocare a sinistra. Volevo che ognuno fosse nella posizione in cui si sente più a suo agio. È stata una scelta fatta in quest’ottica”.

Infine, il tecnico croato ha elogiato la prestazione di Nico Gonzalez: “Ho trovato tutto: grande disponibilità, impegno e una forte voglia di dare tutto ciò che ha. È un ragazzo con cuore, con grinta, uno che non si risparmia mai. Sempre convincente. Ho trovato anche una persona eccellente. Come giocatore lo conoscevo già da tempo. L’ho seguito molto e l’ho sempre ammirato”.

Kalulu crede nella qualificazione alla Champions.

Uno dei giocatori migliori della Juventus nel match contro la Roma è stato Pierre Kalulu. Il francese ha fatto diverse cose buone al netto di qualche piccola sbavatura. Kalulu, al termine del match, ha analizzato la prestazione della Juventus in conferenza, soffermandosi sui cambiamenti avvenuti nella squadra negli ultimi 10 giorni: “A livello di partita c’è un po’ di amarezza, ma è comunque un pareggio che ci permette di proseguire con fiducia nella nostra forza e nei nostri obiettivi. Abbiamo avuto tutta la settimana per lavorare bene, e questo ci ha aiutato moltissimo. Ci siamo concentrati sul possesso palla, sulla circolazione e su come interpretare la fase difensiva in modo aggressivo e nei duelli. Inoltre, abbiamo lavorato molto sulle catene di fascia, sia a destra che a sinistra”. Infine, Kalulu ha parlato della lotta al quarto posto: “C’è un obbligo, sì, ma fin dalla prima giornata. Alla fine, per me e per la squadra cambia poco: abbiamo sempre avuto l’obiettivo di vincere ogni partita. Non so se gli avversari ci rispettano o meno, ma da parte nostra sentiamo una responsabilità, un impegno da portare avanti. Saremo tutti molto felici di raggiungere questo traguardo, perché è ciò che vogliamo davvero”.