Gli occhi di Milan e Roma sulla Svezia: è testa a testa per il 2007 Kevin Pasalic

Il Milan ha recentemente avanzato una proposta ufficiale per acquisire a parametro zero il promettente difensore centrale bosniaco classe 2007 Kevin Pasalic. Attualmente in forza all’IFK Norrköping, club della massima divisione svedese, Pasalić è considerato uno dei giovani talenti emergenti in Europa. Il suo contratto con il club scadrà a fine mese, rendendolo un’opportunità interessante per le società alla ricerca di rinforzi difensivi.

A riportarlo è Fabrizio Romano, sottolineando come anche la Roma si era già mossa nei giorni scorsi, presentando una proposta per il giovane centrale. Tuttavia, il Milan sembra aver accelerato i tempi, con l’obiettivo di concludere l’affare già la prossima settimana. La dirigenza rossonera è convinta delle potenzialità del giocatore e punta a inserirlo nel proprio settore giovanile, dove potrebbe crescere e, in futuro, entrare in pianta stabile nella prima squadra.

Alto 1,95 metri, Pasalić è un difensore fisico ma dotato anche di buone capacità tecniche, in grado di impostare il gioco dal basso. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il calcio italiano, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla costruzione del gioco. La sua esperienza con la nazionale svedese Under 17 ha ulteriormente accresciuto la sua reputazione tra gli osservatori europei.