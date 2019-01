© foto di Federico Gaetano

Il Napoli, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha alzato la posta per il centrocampista Niccolò Barella, classe '97 del Cagliari. Il club partenopeo ha messo sul piatto 20 milioni di euro più i cartellini di Marko Rog e Adam Ounas ed è pronto a un ulteriore rilancio perché - si legge - il PSG non ha alcuna intenzione di indietreggiare per Allan: il brasiliano è ritenuto il sostituto ideale di Rabiot e il club francese è pronto a spingersi fino a 80 milioni di euro per l'acquisto già a gennaio dell'ex Udinese.