Immobile MVP di Lazio-Feyenoord: "Gol importante, serviva per scacciare via tutto"

Non poteva che essere Ciro Immobile il Player of the Match UEFA per la partita di Champions League tra la Lazio e il Feyenoord, decisa dalla sua rete numero 200 con la maglia biancoceleste. "Ha segnato il gol decisivo per la vittoria e guidato la linea offensiva molto bene", scrive il gruppo di osservatori che assegna il riconoscimento. Al termine della gara, il centravanti della Lazio ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Gol importante in un momento importante e non semplice per noi. Questo è un girone nel quale regna l’equilibrio, sarà così fino alla fine. Abbiamo una partita in casa da sfruttare e poi giocarci la qualificazione a MAdrid. Spero che questa vittoria ci dia morale anche per il campionato. Il 200° gol? Serviva un gol così, per scacciare via tutto. E’ sempre bello segnare, stasera è arrivato un gol importante ma anche per me perché 200 gol sono un traguardo bellissimo ed è bello festeggiarlo così”.

Le voci sull’Arabia?

“Quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone. Il calcio vive momenti di alti e bassi, chi è più equilibrato la vince. Sono felice perché questo gol è arrivato in un momento difficile per me da quando sono qui. Sentire le voci sull’età dà fastidio, soprattutto se stai bene fisicamente”