Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Zaccagni: "Gattuso? Lo conosciamo bene, ci ha trasmesso energia e serenità"

Lazio, Zaccagni: "Gattuso? Lo conosciamo bene, ci ha trasmesso energia e serenità" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Andrea Carlino
Oggi alle 21:15Serie A

A pochi minuti dal via di Lazio-Mantova, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Mediaset. "Siamo contenti, siamo partiti con l'energia giusta, siamo contenti del mister e lui di noi. Questo è l'importante, stiamo lavorando bene", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Conosciamo tutti il mister, ci ha trasmesso energia e serenità". Infine, sulla riconquista dell'ambiente: "Cercheremo di dare il massimo".

Attiva Online l’Offerta TIMVISION con DAZN e Prime e risparmi il 65% per i primi 3 mesi.

Articoli correlati

Immagine news 1
Zaccagni accoglie Frattesi: "Conosceva già il pianeta Lazio, si è ambientato in pochi minuti"
Immagine news 2
Lazio, da Zaccagni al “caso centravanti”: le certezze e i dubbi di Gattuso a ritiro concluso
Immagine news 3
La Lazio vince 2-1 nell'ultima amichevole a Frosinone: doppio Zaccagni ribalta il vantaggio di Calò

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:42 Serie A
Il Lens fa l'impresa: Thauvin firma la vittoria in Supercoppa di Francia con il PSG
Immagine news 2
22:30 Serie A
Milan, Chukwueze: "Ramos attaccante fantastico. Mi piace il mio nuovo ruolo a tutta fascia"
Immagine news 3
22:20 Serie A
Tacchinardi su Frattesi: "Ha 6-7 gol nelle gambe, ma dall'Inter alla Lazio è un altro sport"
Immagine news 4
22:10 Serie A
De Giorgio dopo il ko dello Stirpe: "Frosinone molto forte e attrezzato, per noi prima partita vera"
Immagine news 5
22:05 Serie A
Lazio lenta e sterile, Mantova pericoloso: all’Olimpico è 0-0 al 45esimo
Immagine news 6
22:00 Serie A
Le ultime su Mora-Roma, Rodri al Barça, Frosinone e Genoa avanti: le top news delle 22
Immagine news 7
21:50 Serie A
Genoa, Colombo: "Il gol mi dà fiducia e morale. Pressioni? Contento di averle, danno emozione"
Immagine news 8
21:45 Serie A
Verona avanti 2-1 sull'Entella al 45', Compagnon e Sarr rispondono a Guiu
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter favorita per lo scudetto. Via Leao, il rischio Amorim. Se fosse Dybala il miglior acquisto di Gasp? Martinelli per dimenticare Lukaku. Spalletti e una Mission Impossible. Mastantuono e Croci emozioni viola
Primo piano
Immagine top news n.0 Eccolo il colpo dell'estate: il Barcellona ha chiuso Rodri, affare da oltre 76 milioni con il City
Immagine top news n.1 Fabiani: "Dopo Frattesi serve qualcosa in attacco, ci riusciremo. Tante richieste per i nostri"
Immagine top news n.2 La Roma aumenta il pressing per Rodrigo Mora: cresce la fiducia per chiudere col Porto
Immagine top news n.3 Cristiano Ronaldo annuncia: "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio"
Immagine top news n.4 Juventus, Lucumì arrivato alla Continassa: fra poco le visite mediche e poi la firma
Immagine top news n.5 Ceduto Godts, l'Ajax guarda all'Italia: contatto per Zaniolo. L'Udinese punta a trattenerlo
Immagine top news n.6 Parma, c'è l'accordo con l'Aston Villa per il trasferimento di Suzuki: affare da oltre 30 milioni
Immagine top news n.7 Dall'Inghilterra: la Juventus ha inviato un'offerta all'Aston Villa per Dibu Martinez
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Venezia: alla scoperta dei volti nuovi. Come giocherà Stroppa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Baturina sarà il nuovo Paz e perché il Como non ha cambiato centrocampo
Immagine news podcast n.2 Perché i tifosi dell'Atletico hanno festeggiato la cessione di Molina alla Roma?
Immagine news podcast n.3 Si è svegliata la Lazio: un grande colpo a sorpresa. E non sembra finita qui
Immagine news podcast n.4 Paradosso Inter: il mercato si sblocca solo grazie alle cessioni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Antonio Paganin: "E' ancora indietro. Non ha ancora un'identità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, De Santis: "Mastantuono può essere il Nico Paz del Como"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Paganini: "Con Spence e Jones rimane lei la favorita per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Chukwueze: "Ramos attaccante fantastico. Mi piace il mio nuovo ruolo a tutta fascia"
Immagine news Serie A n.2 Tacchinardi su Frattesi: "Ha 6-7 gol nelle gambe, ma dall'Inter alla Lazio è un altro sport"
Immagine news Serie A n.3 De Giorgio dopo il ko dello Stirpe: "Frosinone molto forte e attrezzato, per noi prima partita vera"
Immagine news Serie A n.4 Lazio lenta e sterile, Mantova pericoloso: all’Olimpico è 0-0 al 45esimo
Immagine news Serie A n.5 Le ultime su Mora-Roma, Rodri al Barça, Frosinone e Genoa avanti: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Genoa, Colombo: "Il gol mi dà fiducia e morale. Pressioni? Contento di averle, danno emozione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, arriva Berenbruch dall’Inter: martedì visite mediche e firma
Immagine news Serie B n.2 Una settimana al via della Serie B: Vicenza, cosa ha fatto e cosa manca ancora
Immagine news Serie B n.3 Una settimana al via della Serie B: Virtus Entella, cosa ha fatto e cosa manca ancora
Immagine news Serie B n.4 Una settimana al via della Serie B: SudTirol, cosa ha fatto e cosa manca ancora
Immagine news Serie B n.5 Cesena, contro il Sassuolo senza Zaro e Castagnetti. Entrambi destinati all'addio
Immagine news Serie B n.6 Una settimana al via della Serie B: Sampdoria, cosa ha fatto e cosa manca ancora
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Zanchetta dopo il 3-2 col Carpi: "Sul 2-0 dovevamo gestire meglio la partita"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, passano Spezia e Dolomiti Bellunesi. Juve NG out ai rigori
Immagine news Serie C n.3 Del Sole-Foggia, brusca frenata: salta il trasferimento dell'esterno offensivo
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il Grosseto fa ricorso: contestata la posizione di Mastrantonio
Immagine news Serie C n.5 Forlì, Campedelli: "Con la Juve Next Gen per misurarci con una squadra di categoria"
Immagine news Serie C n.6 Treviso, Gorini: "Arriviamo alla partita con tanta voglia di fare bene. C'è grande curiosità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Betis, prove generali prima dell'esordio in campionato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Roma, ultimo esame prima della nuova stagione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Manchester United-Milan, ultimo test prima dell'esordio in campionato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Moncalieri Women, colpo di mercato: arriva la figlia di Alex Del Piero
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, colpo Chacón: arriva dal Chicago Stars
Immagine news Calcio femminile n.3 Protagonista sul mercato e non solo. Il Como vuole spingere in alto anche il calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Sinigaglia apre le porte al calcio femminile: ospiterà Como-Juventus il 21 agosto
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter blinda Detryuer: la belga si lega ai colori nerazzurri fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, gli orari della seconda giornata: Milan-Como alle 20:30
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Pellegatti racconta Franco Baresi: "Leader da subito, anima vera del Milan" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Giovanni Malagò è quella “rivoluzione” che non convince molto…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 16 agosto 2024, arriva un nuovo centrocampista per il Milan. È Youssouf Fofana
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la fantaguida 2026-27 4^ parte
Newsticker
08/08 Telegraph, Infantino fece pagare da Uefa ricca buonuscita alla sua amante
04/08 Fifa, presidente federcalcio giordana: «Ricattato per appoggiare Infantino»
01/08 Fifa, Infantino ha chiesto l’aiuto di Trump per restare al suo posto
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc