Lazio, Zaccagni: "Gattuso? Lo conosciamo bene, ci ha trasmesso energia e serenità"
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A pochi minuti dal via di Lazio-Mantova, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Mediaset. "Siamo contenti, siamo partiti con l'energia giusta, siamo contenti del mister e lui di noi. Questo è l'importante, stiamo lavorando bene", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Conosciamo tutti il mister, ci ha trasmesso energia e serenità". Infine, sulla riconquista dell'ambiente: "Cercheremo di dare il massimo".
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