L'importanza di Carlos Augusto nell'Inter spiegata coi numeri. E il rinnovo si avvicina

Le statistiche della prima parte di stagione confermano l’importanza di Carlos Augusto negli equilibri dell’Inter. Con il brasiliano in campo, i nerazzurri sembrano concedere meno reti, come dimostra anche l’ultimo clean sheet contro il Parma, partita disputata dall’ex Monza per tutti i 90 minuti nel terzetto difensivo. Un dato da contestualizzare, considerando il valore degli avversari e l’andamento delle singole gare, ma che testimonia il contributo del classe 1999. Tra campionato e Champions League ha collezionato 348 minuti, segnando 3 gol e servendo 2 assist, con una precisione nei passaggi del 92% e una percentuale di cross riusciti su azione del 42%.

Obiettivo: diventare un co-titolare dell'Inter

Davanti a lui nelle gerarchie restano Dimarco e Bastoni, due punti di riferimento imprescindibili per Cristian Chivu. Eppure, Carlos Augusto può vantare numeri significativi anche rispetto al compagno di fascia, che ha giocato 536 minuti senza fare meglio sotto il profilo realizzativo e delle statistiche considerate. Il brasiliano, che avrebbe voluto maggiore spazio dal primo minuto contro Real Madrid e Brugge, punta ora a diventare un vero co-titolare, conquistando una maglia da titolare anche nei big match, dopo essere stato il decimo giocatore di movimento più impiegato nella scorsa stagione.

Trattativa in corso per il rinnovo di contratto

Archiviata un’estate complicata, tra l’interesse della Roma e la mancata convocazione al Mondiale, Carlos Augusto vuole continuare a convincere l’Inter e il Brasile. Alcuni emissari della Seleção potrebbero osservarlo in vista delle sfide contro Giappone e Singapore. Intanto, resta aperta la trattativa per il rinnovo: l’Inter offre 3,3 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 2030, mentre la richiesta è di 3,5 milioni più bonus fino al 2031. È atteso - conclude Tuttosport - un incontro con Baccin per avvicinare le parti.