Infortunio Conceicao, c'è la nota medica della Juventus: lussazione, fa terapia conservativa

La Juventus ha diramato il bollettino medico sulle condizioni del suo esterno d'attacco Francisco Conceicao, il quale ha lamentato un infortunio alla spalla ieri sera nel corso della partita contro la Lazio valida per la 6^ giornata di Serie A e persa 0-3 dai bianconeri.

Il bollettino bianconero su 'Chico'

Si legge, nel report medico bianconero: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".