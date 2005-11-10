Infortunio Gabbia, arriva il responso dal Milan: il difensore rientra nel 2027. Ora occhio al mercato

Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Questo quanto si apprende in merito alle condizioni del difensore del Milan, uscito infortunato dopo 16 minuti dall'inizio della partita contro il Sassuolo in campionato. Il calciatore classe '99 sarà dunque sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato.

Gabbia, arrivederci nel 2027

Per Gabbia, che ieri è sceso in campo dall'inizio per la prima volta in stagione, si preannunciano circa 3-4 mesi di stop (più o meno le stesse tempistiche di Saelemaekers). La visita con lo specialista determinerà se per Gabbia sia necessaria un'operazione oppure se si possa anche adottare una terapia conservativa. Rimane il fatto che il 2026 del centrale rossonero sembra essere finito: il rientro è infatti previsto nel 2027.

Chi sono i centrali rimasti del Milan? Occhio al mercato di gennaio (o agli svincolati)

Senza Gabbia, il tecnico Amorim si trova già con una mezza emergenza in difesa. La batteria dei centrali ad oggi comprende Pavlovic, Mario Gila e De Winter, oltra a Tomori reintegrato in rosa più per mancanza di acquirenti che per reale convinzione. A questi si aggiunge il giovane Diawara e Filippo Terracciano come eventuale braccetto di destra nella difesa a 3. In tutto questo, inevitabili le riflessioni in vista della riapertura del mercato invernale, quando si dovrà capire se eventualmente in casa rossonera si farà ricorso ad un nuovo innesto in difesa per rinforzare il reparto, magari proprio quel Goncalo Inacio (Sporting CP) già cercato in estate. O se invece ricorrere al mercato degli svincolati.