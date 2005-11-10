Milan, Gabbia: "Cisse non cambi la sua fame. Gonçalo Ramos? È tra i più forti in circolazione"

Matteo Gabbia è stato protagonista dell'evento di Fondazione Milan di ieri pomeriggio nella scuola secondaria "Arturo Toscanini". Oggi sono emerse altre dichiarazioni del difensore rossonero, che, come si legge su MilanNews, ha speso belle parole per Alphadjo Cisse: "È in una società che deve sempre vincere, quindi è giusto che lui sappia dov'è, che si alleni sempre bene e che non cambi quella che è la sua fame e la sua voglia di migliorare ogni giorno. Queste sono cose belle da vedere e che mi hanno stupito: davvero sono contento che sia lì in Nazionale. Devi continuare così perché si sta togliendo delle belle soddisfazioni e ci sta aiutando in cambio".

Gabbia difende anche Gonçalo Ramos

Il classe '99 prova ad allontanare le critiche all'indirizzo del centravanti portoghese: "Penso che debba stare tranquillo e penso che sia tranquillo. Non credo che a Parigi, in una squadra che ha vinto due Champions League, se non faceva gol gli dicevano bravo e gli facevano i complimenti. Penso che sia così nelle grandi squadre, ma Gonçalo è un grande attaccante: l'ha dimostrato, ha vinto due Champions League, gioca in nazionale portoghese titolare, penso che sia uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione e noi ce lo godiamo. Penso che anche la partita di Genova, per gli intenditori di calcio, faccia capire il livello dell'attaccante".