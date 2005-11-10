Gabbia sulla discontinuità del Milan: "Ha detto bene Amorim, serve crescere nell'approccio"

Matteo Gabbia questo venerdì ha visitato la scuola secondaria "Toscanini" di Milano in una bella giornata organizzata da Fondazione Milan. Di seguito le parole del centrale rossonero, attualmente infortunato sulla stagione dei rossoneri, con gli alti del campionato alternati finora ai bassi dell'Europa League.

Le parole di Gabbia

Sul rientro dall'infortunio: "A gennaio potrei tornare ad allenarmi in gruppo, potrebbe essere quello il periodo. Stiamo cercando di lavorare molto e fare tutto nel miglior modo possibile. Ringrazio i fisioterapisti, non voglio che l'infortunio ricapiti ed è giusto prendermi il tempo corretto per tornare quando starò bene. Finora è stata una stagione sfortunata per me".

Sugli alti e bassi del Milan: "Dobbiamo cercare di capire l'importanza di ogni gara. L'altro giorno mister Amorim ha detto una cosa importante sul non vincere. Dobbiamo approcciare nel miglior modo possibile ogni partita. Vedo però un gruppo sano, e con tanta voglia di lavorare. Sono sicuro che abbiamo tutto il tempo per migliorare e fare un anno importante".