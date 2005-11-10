Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio

Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaioTMW
Gaetano Mocciaro
Iniziano a pesare gli infortuni, soprattutto in una fase della stagione come quella attuale in cui c'è una grande sequenza di incontri ravvicinati fino alla prossima sosta internazionale.
Terzo stop per Gabbia
Il Milan, dopo aver perso per tutto il 2026 Alexis Saelemaekers, ora teme un lungo stop per Matteo Gabbia che già si era fermato altre due volte dall'inizio di questa stagione, limitando il suo impiego prima della partita contro il Sassuolo ad appena 17 minuti.
Chi sono i centrali rimasti?
Senza il suo numero 46, Ruben Amorim si trova già con l'emergenza in difesa. La batteria dei centrali comprende Strahinja Pavlovic, Mario Gila, Koini De Winter. Più Fikayo Tomori, reintegrato in rosa più per mancanza di acquirenti che per reale convinzione. A questi si aggiunge il giovane Sankhoun Diawara, tutto da scoprire e Filippo Terracciano come eventuale braccetto di destra nella difesa a 3.
Riflessioni sul mercato di gennaio, torna di moda Gonçalo Inacio
Di fatto viene evidenziato il problema emerso durante la campagna trasferimenti estiva: il Milan di Amorim, pur dovendo giocare dietro a 3, si è limitato al solo Mario Gila (più la scommessa Diawara), il che porterà inevitabilmente a delle riflessioni per gennaio: Gonçalo Inacio è l'obiettivo numero uno di Ruben Amorim che lo ha lanciato allo Sporting CP. Intanto, in attesa di capure l'entità dell'infortunio di Gabbia, la soluzione di una difesa a 4, con inserimento di Tomori, sembra lo scenario più percorribile per non ritrovarsi scoperti.
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO ALLA PROSSIMA SOSTA
15 ottobre, Salisburgo - Milan (Europa League, 2ª giornata)
18 ottobre, Milan - Atalanta (Serie A, 7ª giornata)
22 ottobre, Bournemouth - Milan (Europa League, 3ª giornata)
25 ottobre, Udinese - Milan (Serie A, 8ª giornata)
28 ottobre, Milan - Bologna (Serie A, 9ª giornata)
31 ottobre, Milan - Inter (Serie A, 10ª giornata)
5 novembre, Milan - Ferencvaros (Europa League, 4ª giornata)
8 novembre, Genoa - Milan (Serie A, 11ª giornata)