Ingenuità di Bremer, Juve sotto: Bowie la gira per l'1-0, Allianz Stadium in silenzio
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In un totale assedio della Juventus nell'area del Verona, gli uomini di Sammarco passano in vantaggio a sorpresa. Bremer sbaglia in appoggio su Kalulu, Bradaric intelligente a pescare Kieron Bowie: l'attaccante scozzese non ci pensa due volte e la gira sul primo palo, battendo Di Gregorio 1-0. Al primo tiro in porta dei gialloblù al minuto 34.
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