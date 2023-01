Inizia oggi l'era di Gianluca Ferrero. Chi è il nuovo Presidente della Juventus

Ci siamo: oggi l'assemblea degli azionisti di casa Juventus che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo, dichiarazione dopo dichiarazione, che eleggerà il nuovo cda bianconero già indicato da Exor così come ufficializzerà il nuovo Presidente. Dopo 13 anni di Andrea Agnelli alla guida del club, sarà Gianluca Ferrero il nuovo numero uno della Vecchia Signora.

Chi è Ferrero

Commercialista, torinese classe 1963, laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino, Ferrero - scrive Exor - "ha maturato una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo". Equity partner dello Studio SCGT, Ferrero è presentato da quest'ultimo come un professionista che "svolge attività di consulenza ed assistenza in campo societario e tributario, prestata prevalentemente a favore di società di capitali facenti parte di gruppi multinazionali, avendo una particolare specializzazione su problematiche di fiscalità d’impresa e di fiscalità internazionale". Dal 2008 è membro dell’International Fiscal Association (I.F.A.). Ricopre, ed ha ricoperto, inoltre, la carica di membro del collegio sindacale di società facenti parte di gruppi italiani e multinazionali, operanti principalmente nei settori automotive, finanziario e della ricerca bio farmaceutica.