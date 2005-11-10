Insostituibile nel Milan, altro errore per De Winter. Ed è costato più di 20 milioni di euro

Koni De Winter è senza dubbio centrale nel Milan di Ruben Amorim, sia per il ruolo che ricopre, sia perché il tecnico in tutta la stagione finora lo ha tolto dal campo solo per 20 minuti nel match contro il Sassuolo. Il belga è arrivato nell'estate del 2025 dal Genoa per circa 21,4 milioni di euro e ha firmato un contratto da 1,7 milioni netti a stagione fino al 2030.

È all'altezza del Milan?

Il suo passato alla Juventus ha sempre fatto pensare che fosse un predestinato e anche la crescita avuta in Liguria dava seguito a quanto ipotizzato in precedenza. Da quando è arrivato in rossonero però ha faticato a imporsi e con Allegri spesso si è accomodato in panchina, ma in molti lo hanno giustificato perché comunque aveva bisogno di tempo per ambientarsi in una big come il Diavolo. Adesso però le cose non sono cambiate e i dubbi aumentano.

Le prestazioni non convincono

Contro Lazio e Bournemouth è stato tra i peggiori in campo, commettendo errori grossolani come il tocco di mano che ha provocato il rigore per gli inglesi, che però non hanno indotto Amorim a metterlo in discussione, anche a causa delle poche alternative presenti in rosa. Il classe 2002 resta una colonna portante del Milan, ma è chiamato a cambiare passo per non diventare uno dei tanti problemi da risolvere per il tecnico portoghese.