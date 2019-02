Intensità e occasioni sbagliate. Fiorentina-Napoli 0-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è da poco concluso il primo tempo di Fiorentina-Napoli. Dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0.

VIOLA IN EMERGENZA, NAPOLI NESSUNA SORPRESA - Pioli è costretto a scegliere una difesa inedita. Vitor Hugo non è al meglio e va in panchina. Milenkovic e squalificato, mentre Laurini infortunato non è stato convocato. Con Pezzella c'è il giovane Hancko, Ceccherini sulla destra e Biraghi sul versante opposto. In mezzo al campo c'è Dabo al posto dello squalificato Benassi, davanti Gerson nel tridente con Chiesa e Muriel. Tutto confermato nel Napoli, con Insigne e Mertens davanti. In difesa Maksimovic con Kuolibaly in mezzo c'è Fabian Ruiz.

NAPOLI SPRECONE - La squadra di Ancelotti fa la partita, la Fiorentina cerca di ripartire in contropiede sfruttando la velocità di Chiesa. È il Napoli però che in più occasioni sfiora il gol, ma prima Insigne e poi Callejon non riescono a prendere lo specchio della porta con Lafont già battuto. Ci pensa poi Mertens a sprecare in due occasioni, ma entrambe le volte il belga calcia centralmente favorendo la parata del portiere viola.

MURIEL-CHIESA SUONANO LA CARICA - La Fiorentina va a corrente alternata, davanti è pericolosa grazie ai due suoi uomini migliori, Chiesa e Muriel. Le occasioni migliori infatti sono del figlio d'arte viola, l'unico ad avvicinarsi alla porta difesa da Meret. L'inedita difesa viola soffre tantissimo, soprattutto con il centrocampo che non aiuta per niente la retroguardia gigliata.

GARA MASCHIA - Nei minuti finali la gara di accede dal punto di vista fisico, con tanti falli in mezzo al campo che spezzano un po' il ritmo della partita. Il primo tempo si conclude sullo 0-0, ma le occasioni non sono certo mancate.