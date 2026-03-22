Inter, Akanji: "Stasera è davvero importante, dobbiamo tornare alla vittoria"
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Le parole di Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Fiorentina e Inter: "Stasera è davvero importante, pensiamo al clean sheet perché dobbiamo lasciare libertà ai giocatori più tecnici di esprimerci. Dobbiamo tornare alla vittoria. La Nazionale? Spero che l'Italia si qualifichi al Mondiale così da affrontare i miei compagni".
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