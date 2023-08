Inter, anche il Lille piomba su Correa: contatti con l'entourage, il nodo è sempre l'ingaggio

Altro giro, altra squadra interessata a Joaquin Correa. E stavolta il nome arriva direttamente dalla Francia. Come si legge sul portale transalpino Foot Mercato, è il Lille l'ultima compagine che avrebbe messo gli occhi sul Tucu. Paulo Fonseca, allenatore del club francese, avrebbe indicato il nome dell'ex Lazio come rinforzo per il suo attacco.

I Dogues si sarebbero già mossi e avrebbero contattato l'entourage, anche se la trattativa appare complicata per l'elevato ingaggio del giocatore e il fastidio nerazzurro riguardo a questa maniera di procedere del Lille. La volontà di Correa di trasferirsi all'estero, mettendo in secondo piano il Torino, potrebbe però essere decisiva per far partire i dialoghi riguardo al prestito con diritto di riscatto.