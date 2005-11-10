Inter, Bastoni: "Il 90% dei gol presi derivano da errori nostri. Ne abbiamo parlato tanto"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk di Champions League: "A livello di prestazione dobbiamo essere abbastanza simili a quelli delle prime due partite, togliendo tanti errori individuali, mentali e di concentrazione. Se si va ad analizzare i gol presi credo che il 90% siano arrivati per errori nostri, abbiamo parlato tanto di questo argomento, è una cosa ricorrente e va corretta".

State avvertendo una differenza tra Serie A e Champions?

"Cattiveria e superficialità sono parole anche un po' inflazionate... Nessuno va in campo con l'intenzione di sottovalutare la partita, ma se succede da diverse gare va analizzata. Non tanto la poca attenzione, ma la poca percezione del pericolo, è lì che dobbiamo migliorare".

Che avversario è lo Shakhtar Donetsk?

"Si conoscono un po' poco, ma li abbiamo analizzati, sono tecnici, giocano anche con il portiere e non hanno paura. Dovremo difendere da squadra, stare compatti e attenti, dobbiamo migliorare noi, non esistono più le partite facili dove vai e vinci".