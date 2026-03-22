Inter, Bisseck: "Contenti del risultato, rimaniamo concentrati. Dobbiamo vincere"
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Le parole di Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN al rientro in campo dall'intervallo della sfida contro la Fiorentina al Franchi. "E' 1-0, siamo contenti del risultato ma dobbiamo rimanere concentrati. Siamo molto forti e dobbiamo vincere questa partita".
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