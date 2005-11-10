Inter, Bonny: "Cerco sempre di essere pronto. I compagni mi hanno aiutato"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell’Inter sul Bologna nella settima giornata della Serie A 2026/27 (1-3 il risultato finale firmato dalle reti di Pobega, Thuram, Augusto e Bonny), è intervenuto Ange Bonny. Il centravanti nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.24 - Inizia la conferenza stampa di Ange Bonny.

Si aspetta da qui in avanti di giocare di più da titolare?

"Quando il mister mi chiama in causa cerco di essere pronto. Questo è un buon momento per me e spero di continuare così".

Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso per lei a livello di impatto quando subentra?

"Sono più abituato alla squadra. I comapgni mi hanno aiutato tanto".

Che vivendo sta vivendo l'Inter secondo lei? Come si spiega quel primo tempo?

"Abbiamo affrontato una grande squadra come il Bologna, poi nel secondo tempo abbiamo reagito bene".

20.25 - Termina la conferenza stampa di Ange Bonny.