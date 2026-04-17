Inter-Cagliari, Rodriguez non si dà per vinto: "Vogliamo portare a casa almeno un punto"
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Juan Rodriguez, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-gara contro l'Inter. Ecco le sue parole:
"La cosa importante è portare a casa un punto, comunque giocarsela in qualche modo".
Sul momento difficile vissuto negli ultimi mesi
"Nonostante la situazione eravamo tutti uniti e credo che siamo usciti da queste difficoltà uniti. Lo abbiamo dimostrato battendo la Cremonese. Vogliamo restare in Serie A, affronteremo nel modo migliore questa partita".
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