Inter, Calhanoglu torna sull'estate: "Da fuori c'è sempre casino, dentro eravamo vicini"

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona terminato 1-1 e valido per la 37^ giornata di Serie A.

Quanto è bello San Siro tutto per te?

"Credo per tutti, non solo per me: sono veramente contento. Abbiamo vinto perché abbiamo meritato, non era facile dopo tutto quello che è successo in estate e con il mio nome che era da tutte le parti. Io sono sempre stato zitto, voglio ringraziare il mister che è sempre stato dietro di me. Abbiamo parlato tantissimo e sicuramente è merito suo".

Cosa ha fatto scattare la scintilla per ricreare un gruppo?

"Da fuori c'è sempre casino, ma dentro eravamo sempre vicini. Appena pensavano che eravamo in difficoltà, abbiamo sempre risposto in campo: da quando sono all'Inter, è sempre stato così, la famiglia c'è sempre".

Quanta voglia di Inter hai, anche per il futuro?

"Per adesso sono veramente concentrato sul Mondiale. Sono contento in Italia e vediamo cosa succederà. La mia famiglia sta bene, vediamo in futuro cosa succederà".

Il tuo gol più importante quest'anno?

"Roma. Purtroppo anche quest'anno ho avuto un po' di infortuni, ma in campo ho sempre dato il massimo. Ho avuto tempo per recuperare bene per il Mondiale e ringrazio il mister per questo".