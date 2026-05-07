Niente Lazio-Inter per Calhanoglu. E anche per la finale il recupero sembra difficile

Luis Henrique è tornato a lavorare con il resto del gruppo, ma l'Inter non ha ancora recuperato Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il turco sta facendo di tutto per essere in campo nella finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Lazio, che si disputerà all'Olimpico di Roma. La realtà dei fatti però è che in questo momento appare molto difficile che sia titolare il 13 maggio.

L'Inter partirà domani per la Capitale, ma Calhanoglu non si unirà al resto della squadra. Il centrocampista desidererebbe rimanere vicino ai compagni e dare il suo sostegno, ma dovrà rimanere ad Appiano per cercare di ristabilirsi in tempo per l'ultimo atto del torneo nazionale. Troppi infortuni hanno frenato il 32enne, che ha comunque avuto un rendimento di altissimo livello e ha trascinato i compagni allo scudetto.