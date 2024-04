Inter campione, il pagellone degli attaccanti - Lautaro attore protagonista, Thuram rivelazione

Lautaro Martinez 9 - La Serie A ha un nuovo re del gol. E pazienza se il record di Immobile e Higuain, che aveva adocchiato, rimarrà imbattuto. Terza stagione consecutiva con oltre 20 reti in campionato, questa è diversa anche al di là dello scudetto. Il mondiale ha iniziato tutto, il tricolore vinto come capitano completa la sua metamorfosi: da "semplice" ottimo attaccante a leader totale. Fino all'anno scorso era la spalla di Lukaku e Dzeko: non è un caso se la prima stagione da protagonista sia anche stata la migliore.

Marcus Thuram 8,5 - La rivelazione del campionato, non solo dell'Inter. Arriva a parametro zero con l'obiettivo di diventare un numero nove e fare da terzo incomodo alla LuLa. Lukaku, però, non c'è e allora a Tikus tocca vestire i panni del bomber sin dall'inizio. La doppia doppia al primo campionato in Serie A non è da considerare scontata: il suo non è il voto più alto, ma ci sono ottime ragioni per sostenere la tesi che il francese sia stato il vero fattore di differenza dei nerazzurri in questa stagione. Nel finale conferma di avere margini di miglioramento, e non è il caso che il gol scudetto sia suo.

Alexis Sanchez 6 - A proposito di finale di stagione, meno male che c'è. Arriva in ritardo di condizione e impiega parecchio tempo, complice il poco spazio, ad andare a ritmo. Solo un anno fa stato pagato per andare via, sulla bontà del ripensamento qualche dubbio resta.

Marko Arnautovic 6 - Un gol e un assist ogni 122 minuti. Si può fare di peggio, da riserva? Sì, ma era arrivato come potenziale titolare e invece la sufficienza è generosa.