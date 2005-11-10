Inter, anche Carlos Augusto non è al meglio: ieri non si è allenato, ma a Bologna ci sarà

Carlos Augusto è uno dei giocatori più in forma dell'Inter, almeno stando alle recenti prestazioni del brasiliano e la sua panchina contro il Club Brugge ha sorpreso molto i tifosi nerazzurri, soprattutto perché non è stato considerato neanche per entrare in campo. La Gazzetta dello Sport ha svelato però come alla base della decisione di Chivu ci sia stato un problema fisico.

Niente di preoccupante

La rosea spiega come il brasiliano sia stato tenuto a riposo a scopo precauzionale. Nella giornata di ieri Carlos Augusto non si è allenato e non dovrebbe farlo neanche oggi, in modo da essere completamente ristabilito per sabato e viaggiare con la squadra per la trasferta di Bologna. Il difensore è un'alternativa a Bastoni e a Dimarco e offre una soluzione in più all'Inter in due ruoli.