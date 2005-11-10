Inter, Chivu accoglie Spence: "Con quei 25 minuti si è tolto pressione e rabbia"

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Club Brugge, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è tornato anche sull'esordio di Djed Spence, esterno acquistato sul mercato in estate ma frenato nelle prime settimane dai problemi fisici: "Spence ha una settimana di allenamento più 25 minuti di sabato in partita. Si è allenato ieri e oggi. Sta crescendo di condizione e mi fa piacere che si stia scrollando dalle spalle un po' di pressione e rabbia per i problemi fisici che aveva all'inizio. Aver avuto la possibilità di giocare gli ha dato adrenalina e fiducia".

Pensa che le forze fresche possano essere determinanti anche in Champions?

"Io non parlo di prime e seconde linee. Io parlo di un gruppo in cui si sceglie in base alle energie e all'avversario, si gioca ogni tre giorni quindi si guarda anche l'aspetto mentale. Guardo anche chi è stato in nazionale, ci sono tante cose di cui si parla. C'è un gruppo che vuole essere competitivo. Sottolineo l'importanza dei cinque cambi che sono determinanti. Col Monza, col Napoli... chi è entrato ha fatto la differenza. Sono sicuro che questo gruppo rema nella stessa direzione. La stagione è lunga, abbiamo bisogno di energia".