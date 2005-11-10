«Faccio tutto alla velocità dettata da Dio. Qualunque essa sia, lenta o veloce. Lascio che sia Lui a guidarmi». Djed Spence ha scelto queste parole per spiegare il significato di Godspeed, lo slogan che accompagna i suoi profili social e che porta anche al polso, come un promemoria personale. Una dichiarazione di fede, prima ancora che un motto. Ma c'è qualcosa di curioso nel modo in cui questa filosofia sembra incrociare il suo calcio. Perché quando l'inglese parte sulla fascia, il tempo degli avversari sembra improvvisamente rallentare e quello dei tifosi nerazzurri, invece, accelerare. Spence sta vivendo una di quelle fasi in cui un giocatore smette di essere una novità e comincia a diventare un'attesa. Non basta più guardarlo per capire cosa possa dare. Si comincia ad aspettare che giochi, che punti l'uomo, che strappi, che accenda lo stadio. È successo a Rotterdam, il 3 novembre, nella notte del 3-0 contro il Feyenoord. Novanta minuti da protagonista, l'assist per Bisseck, il cross deviato che ha propiziato il raddoppio di Esposito e il riconoscimento di MVP assegnato dalla UEFA. Una prestazione che ha messo in mostra velocità, personalità e capacità di incidere su entrambe le fasi. Quattro giorni più tardi, contro il Como, un'altra prova da titolare, altri novanta minuti e un assist nella vittoria per 2-0. Due partite, due segnali. La sensazione è che l'Inter vedova di Dumfries abbia trovato un giocatore capace di trasformare una corsa in un'occasione e una corsia in un territorio da conquistare.

Numeri pesanti

I numeri analizzabili fino a questo momento restituiscono la fotografia di un inserimento che sta diventando sempre più concreto. Sette presenze complessive tra Serie A e Champions League, 362 minuti giocati e due assist. Nel dettaglio, quattro apparizioni in campionato per 201 minuti e tre in Europa per 161 minuti. Nessun gol, almeno per ora, ma già due partecipazioni decisive alla produzione offensiva nerazzurra. Interessanti anche i dati delle ultime due uscite: contro il Feyenoord ha completato 43 passaggi su 48, contro il Como 42 su 48. In entrambe le occasioni ha disputato l'intera partita, confermando una continuità che va oltre la giocata spettacolare. Eppure sarebbe riduttivo raccontarlo soltanto attraverso le statistiche. La sua caratteristica più evidente è la capacità di rompere gli equilibri. Conduzione, dribbling, fisicità e una duttilità che gli permette di interpretare più ruoli sulla corsia. Non a caso, nell'intervista di presentazione ai canali nerazzurri, ha indicato proprio nel dribbling e nel portare il pallone in avanti le qualità che meglio lo rappresentano, individuando nella duttilità il suo punto di forza. C'è anche una storia che si intreccia con il suo presente milanese. Il 4 marzo 2024, quando vestiva la maglia del Genoa, aveva già assaggiato San Siro, giocando i suoi primi 28 minuti nello stadio contro l'Inter. Oggi quello stesso prato è diventato casa sua. E il numero 99 sulle spalle, nato dall'unione del giorno della sua nascita, il 9, con il numero preferito del padre, aggiunge un dettaglio personale a un'avventura che sta assumendo contorni sempre più importanti.

Godspeed

C'è un aspetto, però, che rende Spence qualcosa di più di un esterno capace di accendere una partita. È il rapporto che sta costruendo con l'ambiente. Il suo modo di stare in campo, l'energia, la disponibilità al sacrificio e quella naturalezza con cui affronta l'uno contro uno stanno conquistando una tifoseria che ama riconoscersi nei giocatori capaci di non risparmiarsi. Lui stesso, raccontandosi, si è definito divertente, tranquillo e sicuro di sé. Tre caratteristiche che sembrano convivere anche nel suo modo di giocare. Leggerezza nella conduzione, tranquillità nelle scelte e sicurezza quando c'è da puntare l'avversario. La fede, poi, non è una parola utilizzata per costruire un'immagine. L'inglese ha raccontato di essersi avvicinato personalmente a questa filosofia e di affidarsi a Dio anche nella gestione della pressione, attraverso la preghiera. È un tratto autentico della sua identità, che aiuta a comprendere meglio il significato di quel Godspeed ripetuto sui social. L'Inter gli ha dato una nuova occasione, lui sta rispondendo con prestazioni che alimentano entusiasmo e aspettative. La strada è ancora lunga, perché sette presenze e due assist non bastano per scrivere una storia. Ma certi legami cominciano prima dei traguardi, nascono da una corsa, da un contrasto, da un pallone recuperato quando sembra ormai perso. Spence ha cominciato a prendersi la fascia, poi la fiducia dell'allenatore e infine quella dei tifosi. Adesso San Siro aspetta di vederlo ancora sfrecciare. Godspeed, Djed. L'Inter ha trovato la sua velocità.