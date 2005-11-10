Djed Spence sta piano piano prendendosi l'Inter. L?esterno inglese, in ritardo di condizione dopo il suo arrivo in nerazzurro d'estate, una volta ritrovata la giusta forma è diventato la certezza a destra di Cristian Chivu. E infatti nelle ultime 5 partite fra campionato è Champions League ha sempre giocato titolare e non è mai stato sostituito.

Titolare e inamovibile per l'Inter

Novanta minuti con Milan, Feyenoord, Como, Atalanta e Stoccarda, con ben poco spazio per Diouf e Luis Enrique. E anche contro il Genoa la fascia destra sarà di sua proprietà. Proprio contro quella squadra che lo ha lanciato in Italia: stagione 2023/2024, a gennaio il Genoa cercava un esterno destro e andò a prendere proprio il classe 2000, che interruppe il prestito al Leeds per sbarcare per la prima volta in Italia. Un'operazione che coinvolse anche Radu Dragusin, difensore che passò poi al Tottenham.

Come andò al Genoa

L'avventura in rossoblù non fu certo indimenticabile, ma servì per fargli capire come funzionava il calcio italiano. Nei 6 mesi di prestito (con diritto di riscatto) giocò 16 partite, otto da titolare e otto da subentrato, sia a destra che a sinistra, senza gol e senza assist all'attivo. A fine anno il Genoa decise di non riscattarlo, con Spence che rientrò in Inghilterra. Fino all'estate scorsa, col ritorno in Italia con la maglia dell'Inter.