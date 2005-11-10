Negli studi di DAZN, nel post partita della sfida tra Atalanta e Inter pareggiata in rimonta dagli orobici e terminata con il risultato di 4-4, si è discusso dei tanti problemi difensivi manifestati finora dalla squadra di Christian Chivu, nona difesa in Serie A.

Behrami contro Spence: "Questa non è la NBA"

Nel mirino anche i nuovi arrivati, rei di non aver portato quel contributo che la dirigenza nerazzurra si aspettava. L'ex centrocampista, oggi opinionista, Valon Behrami, nello specifico, ci è andato molto duro con Djed Spence, anche ieri tra i peggiori in campo.

"Qua non è l'NBA, dove conta l'intrattenimento più del risultato" ha detto Behrami, attaccando il modo in cui l'inglese si è presentato in Serie A. "Spence è arrivato come un attore di Hollywood. Lui è un gregario e si è presentato come un attore di Hollywood, come fosse quello che tutti aspettavano. L'impatto per me non è stato positivo, ora si sta rimettendo in carreggiata ma non mi piace quando i giocatori si presentano così. E' dura arrivare al livello che lui pensa di avere".