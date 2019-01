Inter, collaborazione col Chievo per arrivare a Brazao

© foto di Giacomo Iacobellis

Sta per decollare l’affare Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro. L’Inter vuole accelerare, puntando poi alla compartecipazione del Chievo nell’operazione: il club nerazzurro non ha attualmente slot per gli extracomunitari e dunque farebbe tesserare il portiere al Chievo, come accadde ai tempi dell’acquisto di Julio Cesar. E il fatto che Sorrentino non si più ritenuto incedibile dal club veronese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è una conferma indiretta di quello che sta accadendo.