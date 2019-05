Inter, Conte: "Non ho avuto dubbi nel decidere di venire qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro: "Le prime impressioni sono positive, questa è una nuova sfida per me e io vivo per questo. Sono molto entusiasta e ringrazio il presidente. Cercherò con il lavoro di ricambiare la fiducia della società e della dirigenza".

Perché ha scelto l'Inter?

"Per il progetto, la serietà e l'ambizione di questa società. Per la storia: stiamo parlando di una delle migliori in Italia e al mondo. vogliamo tornare tutti insieme a primeggiare, l'Inter deve tornare dove merita".

Cosa l'ha colpita di Steven Zhang?

"Nonostante la giovane età la chiarezza del progetto, l'ambizione e la voglia da parte della proprietà. Vogliamo far tornare questo club tra i top. Questo mi ha portato, senza avere dubbi, a prendere questa decisione".

Quali sono le sue aspettative?

"So di portare aspettative, per ciò che ho fatto in passato e per le mie vittorie. Ho aspettative molto alte, sono il primo a mettermi pressione e vivo per il mio lavoro e per fare il meglio".

Da dove partirà il suo lavoro?

"Deve esserci la collaborazione di tutti. Vogliamo riportare l'Inter alla vittoria".

Il calcio inglese ha portato quattro squadre nelle finali europee. Cosa deve fare quello italiano?

"La Premier è il campionato più difficile al mondo e competitivi. Si è cominciato un progetto di crescita e servono proprietà solide unite alla competenza calcistica interna".

Come vede la finale di Champions?

"Credo che il Liverpool sia favorito. Ha fatto un campionato incredibile e ha perso la finale l'anno scorso".

Come si costruisce un gruppo vincente?

"Serve educazione e rispetto. Per essere un giocatore dell'Inter nel mio gruppo servirà grande disponibilità a lavorare, entusiasmo, passione e cuore, oltre al senso di appartenenza. Dobbiamo porci grandi obiettivi".

Dopo l'esperienza a Londra adesso Milano, cosa trova di affascinante in questa città?

"Penso che Milano sia cresciuta tantissimo in questi ultimi anni e che sia diventata una delle città più attraenti al mondo. Io vengo da un'esperienza a Londra e quando arrivo in una città la mia famiglia mi aiuta a visitarla e a viverla perché io sono molto assorbito dal mio lavoro e spesso tralascio l'aspetto turistico. Però sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza di vita e di vivere a Milano, una città meravigliosa".